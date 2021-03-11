Надежда Бабкина поделилась собственным рецептом блинов

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с корреспондентом телеканала «360» в четверг, 11 марта, раскрыла собственный рецепт приготовления блинов.

По словам худрука театра «Русская песня», Масленица является одним из ее самых любимых праздников. Рецепт ее блинов простой, но содержит свой секрет. Прежде всего нужно хорошо прокалить сковородку и тщательно смазать ее маслом, чтобы блины не прилипали.

«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Всё это взбалтываю. Сковорода разогрета — желательно чугунная — намазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю», — рассказала исполнительница.

Бабкина отметила, что начинку для блинов можно выбрать любую по вкусу — рыбную, творожную, мясную, со сметаной или вареньем, — но они получатся вкусными и без начинки.

9 марта врач-диетолог Екатерина Александрова рассказала о способах приготовить низкокалорийные блины. Основную калорийность блинам дает масло, на котором их пекут. Врач посоветовала при приготовлении блинов использовать пульверизатор для масла. Так можно будет смазать сковородку и избежать при этом употребления лишних жиров.