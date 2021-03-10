Диетолог дала совет по приготовлению низкокалорийных блинов

Врач-диетолог Екатерина Александрова в эфире «Радио 1» во вторник, 9 марта, рассказала о способах приготовить низкокалорийные блины.

Специалист отметила, что традиционные масленичные блины очень сытные и именно этим могут навредить организму. Их калорийность можно уменьшить и не потерять вкусовые качества.

Александрова напомнила, не стоит бороться за «суперполезность блинов», потому что можно испортить их вкус. Между тем, основную калорийность блинам дает масло, на котором их пекут. Врач посоветовала при приготовлении блинов использовать пульверизатор для масла. Так можно будет смазать сковородку и избежать при этом употребления лишних жиров.

Специалист также посоветовала добавлять в смесь меньше сахара или использовать его заменители, которые не содержат калорий. Небольшое количество сахара можно добавить для закваски теста, но подчеркнула, что количество сахара в традиционных рецептов является избыточным.

Для желающих похудеть диетолог дала совет печь блины на цельнозерновой или бобовой муке, которые являются более диетическими продуктами, пишет НСН. Она отметила, что, по ее мнению, идеальной основой для блинов является бобовая мука, смешанная с белковым концентратом — протеином.

9 марта специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице, которая отмечается с 8 по 14 марта.