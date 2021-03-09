Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору продуктов к Масленице

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице, которая отмечается с 8 по 14 марта. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства во вторник, 9 марта.

«Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание. Плесневение муки сопровождается образованием специфического затхлого запаха», — отмечается в сообщении.

Кроме этого в сообщении также даны рекомендации по выбору сметаны и творога. Так, необходимо обращать внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов, а в составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

«Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — напомнили в ведомстве.

При выборе замороженных ягод для начинки стоит обратить внимание на то, чтобы они не были слишком перемороженными и слипшимися в один ледяной кусок.

Что касается выбора мяса, то в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать его у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. В ведомстве подчеркнули, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.

Ранее в этот же день председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова предупредила, что масленичная неделя при отсутствии физической активности и неправильном питании грозит прибавкой в весе до 5 кг.