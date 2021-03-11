Приключения миланцев: сможет ли ЦСКА снова обыграть команду Мессины

В центральном матче 29 тура Евролиги московский ЦСКА примет «Милан». Обе команды одержали по 18 побед и продолжают бороться за первое место в регулярном сезоне. В первом круге победа осталась за армейцами, но к ответной встрече в роли фаворита уже подходят гости. Подопечные Этторе Мессины набрали отличную форму. В 2021 году итальянский клуб одержал девять побед. «Зенит» и «Химки» сыграют на выезде. Клуб из Санкт-Петербурга отправляется в Грецию, где намерен взять реванш у «Олимпиакоса», а «Химки» постараются вновь обыграть сербскую «Црвену Звезду».

После стамбульского фиаско

После того, как «Милан» возглавил Этторе Мессина, команда стала серьезным претендентом на победу в Евролиге. И если прошлый год стал переходным (мэтр вновь привыкал к европейскому баскетболу после пяти лет в «Сан-Антонио»), то в этом сезоне «Милан» — одна из самых сильных команд континента. Звездные ветераны — Кайл Хайнс, Серхио Родригес, Луиджи Датоме и Владе Мицов — по-прежнему в большом порядке. Мощный американский десант — Малкольм Дилэйни, Кевин Пантер, Зак Ледай и Шейвон Шилдс — в каждом матче стабильно набирают по 10+ очков. А в переднюю линию к гиганту Калебу Тарчевски недавно присоединился экс-центровой «Химок» Джереми Эванс. Роскошный состав, практически без слабых мест.

После Нового года «Милан» — самая стабильная команда Евролиги. В 11 матчах итальянцы уступили лишь дважды: «Виллербану» и «Фенербахче». Зато выиграли почти у всех своих прямых конкурентов: «Реала», «Баварии», «Зенита» и «Жальгириса». На очереди тяжелый матч с ЦСКА.

В конце декабря прошлого года «Милан» уступил армейцам на своем паркете (87:91). Правда, тогда в составе московского клуба еще был лучший центровой Старого света Никола Милутинов. После тяжелой травмы серба действующие чемпионы турнира заметно сдали, а разгромное поражение от «Анадолу» (70:100) и вовсе поставило под сомнение перспективы коллектива Димитриса Итудиса на борьбу за трофей в этом сезоне.

Впрочем, опускать руки тоже не стоит. В этом году ни одна команда Европы не показывает суперстабильности, а матч с «Миланом» — отличный шанс доказать, что в Турции был просто не день Джеймса и компании.

— У них довольно хорошая команда, которая, как и мы, сражается за попадание в четверку, — отметил в беседе с «Известиями» защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард. — У них отличный тренер, множество классных игроков, они приехали, чтобы сражаться. У нас была жесткая битва в Милане несколько недель назад, так что мы знаем, что они приедут играть со всем старанием. Ожидаем хорошего матча. Нам нужно реабилитироваться за недавнее поражение, потому ждем хорошей игры от каждого, не только от пары игроков. Реабилитироваться нужно всем, нужно постараться и, что самое важно, получить удовольствие от игры.

Греческая проверка

Не менее важный матч в борьбе за место в плей-офф ждет и петербургский «Зенит», которому предстоит сыграть с «Олимпиакосом». Клуб из Греции не хватает звезд с неба в этом сезоне, но это всегда опасный соперник, особенно дома. В «регулярке» на щите из Пирея уже уезжали «Бавария», «Милан» и «Маккаби».

«Зенит» тоже успел почувствовать на себе силу коллектива Георгиоса Барцокаса. В Северной столице «Олимпиакос» был сильнее хозяев по всем статьям (66:75). За красно-белых в этом сезоне выступают экс-игрок «Автодора» Шакил Маккиссик и центровой Хассан Мартин. Последний травмирован и не сможет помочь своей команде. Это хороший знак для российского клуба, учитывая, что основной «большой» Артурас Гудайтис также только восстановился травмы. Он пропустил игры с «Альбой», «Реалом» и «Химками». Еще в последних играх сине-бело-голубым не смог помочь самый титулованный игрок команды — Кей Си Риверс. Возможно, что оба сыграют в Греции.

— Оба игрока приступили к тренировкам и скоро вернутся на паркет, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Победа в Греции сильно приблизит «Зенит» к историческому плей-офф Евролиги. Впереди команду ждут шесть игр, пять из которых они проведут на своем паркете.

В матче «Црвены Звезды» и «Химок» болельщикам обеих команд можно просто наслаждаться игрой. Оба клуба уже потеряли шансы на попадание в плей-офф, поэтому переключили внимание на внутренние чемпионаты. Впрочем, после побед над «Реалом» и «Зенитом» в марте желто-синие набрали отличную форму и вряд ли захотят останавливаться на достигнутом.

Самое важное для химчан — закрыть Джордана Лойда. В Белграде американец нашел свою команду. Если в прошлом сезоне он набирал 11,1 очка в «Валенсии», то сейчас он безоговорочный лидер и одна из главных опций в атаке в системе Деяна Радоньича, о чем говорит статистика. Средние показатели в Евролиге: 17 очков, 3,5 подбора и 3,1 передачи за 27,5 минут.

— «Црвена Звезда» — хорошая команда защитного плана, которая играет в агрессивный и физически сильный баскетбол, — рассказал разыгрывающий «Химок» Эррик Макколлум. — Они хороши на своей площадке. Нам необходимо сыграть с нужной энергией и интенсивностью, чтобы соответствовать плотной защите соперника. Если это сделаем, появится шанс добиться желаемого результата.

Скорее всего, «Химки» отправятся в Белград без своего лидера Алексея Шведа. Хотя в матче с «Зенитом» отсутсвие российского защитника не сильно сказалось на команде.