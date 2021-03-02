Регулярная развязка: ЦСКА и «Зенит» продолжают борьбу за место в топ-8

Регулярный сезон Евролиги постепенно выходит на финишную прямую: до конца чемпионата остается восемь туров, а борьба за место в плей-офф (топ-8) просто сумасшедшая. Первую и десятую команду чемпионата разделяет всего четыре победы. Реальные шансы на попадание в четвертьфинал сохраняют 13 клубов. В такой ситуации каждый матч регулярки для ЦСКА и «Зенита» имеет решающее значение («Химки» потеряли шансы на выход в плей-офф). В рамках 27-го тура нашим клубам нужно обязательно побеждать, ведь они встретятся с «Маккаби» и «Альбой», которые идут в нижней части турнирной таблицы.

Паскуаль против Ренесеса

Противостояние «Зенита» и «Альбы» имеет особую подоплеку. Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль в молодости вдохновлялся идеями наставника берлинцев Аито Ренесеса, а после игры первого круга в Германии и вовсе назвал своего соотечественника лучшим тренером Европы. Интересно, что Паскуаль дебютировал в российском клубе именно в матче против команды Ренесеса. Тогда «Зенит» уступил «Альбе» в тяжелейшей концовке, но в этом сезоне сумел взять реванш. В Берлине многое решила суперигра Уилла Томаса и Артура Гудайтиса, набравших по 24 балла за эффективность действий.

В ответном матче хотелось бы, чтобы «большие» «Зенита» сыграли в том же духе. Петербургский клуб очень близко подобрался к историческому выходу в плей-офф, и будет большим разочарованием, если сине-бело-голубые смажут концовку. Будем надеяться, что разгром от «Валенсии» (62:91) в прошлом туре был случайностью. Чтобы реабилитироваться, хозяевам надо сдержать атакующий потенциал берлинцев.

«Альба» — это команда, которая очень хорошо бежит, весь матч проводит в высоком темпе и бьется на щитах. В составе немецкого коллектива сразу семь игроков в среднем набирают по девять очков и больше, а значит, каждый может вносить свой вклад в плане результативности и созидания. Паскуаль это понимает и задействует все ресурсы для достижения 16-й победы.

Секретным оружием тренера может стать известный центровой Тарик Блэк, который наконец-то присоединился к команде и готов сыграть 2 февраля.

— Степень готовности Тарика ровно такая, какая может быть у игрока с отсутствием игровой практики в течение нескольких месяцев и после длительного перелета, — пояснил «Известиям» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Тарик адаптируется в команде, все ему в этом помогаем. Он очень старается, у него потрясающий настрой и желание как можно быстрее вернуть себе привычные кондиции и играть. Это игрок высокого уровня, и я уверен, что ему не потребуется много времени для этого.

Готов играть и Дмитрий Хвостов — разыгрывающий сборной России пропустил больше трех месяцев из-за травмы. Его возвращение может помочь «Зениту» разнообразить игру в атаке, когда Кевину Пангосу понадобится время на отдых.

— Дмитрий полностью восстановился и готов играть, — продолжил Александр Церковный. — Дальше решение за тренером. Календарь такой, что практически каждая игра ключевая, а Хвостову нужно немного времени, чтобы войти в игровой ритм. Поэтому он появится на площадке при первой же возможности, может, уже в следующей игре.

Сдержать Жижича

ЦСКА неудачно провел начало 2021 года. Пять поражений в семи матчах, многочисленные потери лидеров из-за травм и не только пошатнули единоличное лидерство действующих чемпионов. Эксперты отмечали, что команде очень нужна пауза, которая случилась в начале февраля. За это время в строй вернулись Торнике Шенгелия и Майк Джеймс, а скамейку столичного клуба усилили Иффе Лундберг и Майкл Эрик. В обновленном составе ЦСКА выиграл очень важную встречу у «Олимпиакоса». В Афинах российский клуб вел «+25» в середине третьей четверти, но растерял преимущество и едва не отдал выигранный матч сопернику. Решающими попаданиями стали штрафные Джеймса за 2,6 секунды до сирены.

В игре с «Маккаби» желательно закрепить успех, чтобы комфортнее чувствовать себя в верхней части турнирной таблицы. Израильский клуб, который перед началом сезона считался претендентом на место в плей-офф, пока разочаровывает. При этом у команды есть отличный тренер Яннис Сферопулос, одна из лучших задних линий турнира (Скотти Уилбекин – Элайджа Брайант), выписанные из NBA Драган Бендер и Анте Жижич, очень мощная скамейка: Джон ДиБартоломео, Тайлер Дорси, Крис Джонс, Отелло Хантер, Ковель Зусман… И с таким составом «Маккаби» одержал только 10 побед в 24 матчах и идет на 14-м месте. Правда, у подопечных Сферопулоса есть два матча в запасе (с «Химками» и «Анадолу»). Чтобы сохранить шансы на место в плей-офф, «Маккаби» надо обязательно выигрывать дома у ЦСКА. Так что нас ждет очень напряженный матч, который критически важен для обоих специалистов.

— Когда я смотрел игру ЦСКА с «Олимпиакосом», то отметил, что Майк Джеймс после своей поездки в США заиграл по-новому, — рассказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Он проявлял себя командным игроком. Если бы он всегда так делился мячом с партнерами, то ему бы не было цены. И тот факт, что они вели по ходу матча 25 очков, говорит о том, что армейцы начали демонстрировать свой сумасшедший потенциал. Теперь в процессе управления игрой Итудису и его помощникам надо быть повнимательнее, не допускать послаблений в плане контроля за балансом на паркете.

С «Маккаби» же будет тяжелая игра, уверен Соколовский. Это команда, подчеркнул он, которая умеет собираться в нужный момент, имеет хороший баланс. Нужно выиграть подбор, сдержать Уилбекина и других лидеров.

— Важно, чтобы Джеймс не захотел забить больше, чем Уилбекин, и игра не превратилась в перестрелку двух снайперов, — отметил эксперт. — Тогда это будет очень непредсказуемый матч. Если же ЦСКА будет действовать командно, как в Греции, то я бы поставил на победу московского клуба.

Армейцам надо также внимательно сыграть против Анте Жижича. После Нового года хорват играет очень полезно, а в последней игре с «Баварией» набрал 18 очков и 10 подборов. Учитывая, что основной центровой армейцев Никола Милутинов выбыл до конца сезона, гостям будет очень непросто против экс-игрока «Кливленда».