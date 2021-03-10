В России изменились условия выплат на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Об этом говорится 10 марта на интернет-портале правовой информации.

Выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону, сказано в документе.

Если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитан с учетом выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка по региону, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то ее размер составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону.

Как говорится в документе, размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за данной выплатой, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

В указе сказано, что выплата в обновленных размерах (75 и 100% прожиточного минимума ребенка по региону) выплачивается с 1 января. Перерасчет производится по заявлению, которое необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Денежные пособия на детей от 3 до 7 лет начали начислять с 1 января 2020 года, но фактически россияне стали их получать с июня, в том числе за пропущенные месяцы. В прошлом году детское пособие составляло половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране это 5,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта отменена беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. До этого власти из-за ситуации с коронавирусом облегчили процедуру оформления выплат на детей, которые родились не ранее 1 января 2018 года. Несколько раз эту меру автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится один год, для продления льготы надо идти в социальные учреждения, собрав необходимые документы, которые станут основанием для назначения соцвыплаты.