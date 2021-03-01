В России изменились правила начисления детских пособий

С 1 марта в России отменена беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Изменения анонсировались правительством России.

Ранее власти облегчили процедуру оформления выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, в связи с распространением коронавируса. Меру несколько раз автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, надо идти в социальные учреждения, собрав все необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Это же надо сделать при достижении ребенком возраста двух лет.

Родителям нужно будет информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, после каждого дня рождения ребенка.

Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания.

В конце февраля депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Речь идет о сумме не более 5 тыс. рублей в течение месяца.

В декабре прошлого года сообщалось, что порядок выплат на детей от трех до семи лет могут изменить. В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой.