Проверка на прочность: россиянам перевели соцвыплаты в рекордные сроки

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проследить за выделением социальных выплат семьям с детьми, медикам, россиянам, потерявшим работу, бизнесу в период пандемии. Сейчас это одна из приоритетных задач. За то, чтобы меры соцподдержки дошли до граждан, отвечают несколько ведомств, в том числе Минтруд и Пенсионный фонд. Но есть еще один важный элемент в этой работе — банки. Как удалось перевести средства нуждающимся россиянам в рекордные сроки и в меняющихся обстоятельствах — в материале «Известий».

Быстрые выплаты

Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни. В связи с этим в стране были приняты меры социальной поддержки граждан и бизнеса. Выплаты осуществлялись на федеральном и региональном уровнях. Значимой помощью для миллионов семей по всей стране стали денежные выплаты для родителей с детьми. Одним из банков, зачисляющим социальные выплаты клиентам, стал Сбербанк.

Первые выплаты в рамках мер соцподдержки начались в апреле. В соответствии с указами президента № 249, 317 и 412 деньги весной и летом получили семьи с детьми в возрасте до 16 лет. В ходе работы по июньскому указу №412 Сбербанк совместно с Минтрудом, Пенсионным фондом (ПФР) и Федеральным казначейством (ФК) зачислил средства на 20 млн детей в рекордные сроки — за 10 часов. В апреле-июле банк совместно с МИД и ФК обеспечил зачисление материальной помощи россиянам, оказавшимся за рубежом без возможности выезда в Россию в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

— Мы понимали, что нам необходимо особенно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию в стране и мире, — сказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева, — Всем компаниям в пандемию пришлось перестраивать свои процессы, и Сбер не исключение. За этот год мы научились реализовывать абсолютно новые схемы для обеспечения любых видов массовых выплат и осуществлять их в максимально сжатые сроки.

Не только граждане

С апреля по настоящее время Сбербанк (совместно с ФК, а с ноября совместно с Фондом социального страхования и Национальной системой платежных карт) обеспечивает поступление средств сотрудникам медицинских и социальных организаций, работающим с больными коронавирусом.

Кроме поддержки граждан, Сбербанк оказал помощь пострадавшим от пандемии компаниям и обеспечил совместно с ФК и ФНС выплату субсидий для предприятий малого и среднего бизнеса. Также были возвращены налоги самозанятым за предыдущий период.

— Команда Сбербанка плодотворно взаимодействует по этим вопросам с Федеральным казначейством, Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Фондом социального страхования, Национальной системой платежных карт, Федеральной налоговой службой, — пояснила Гарцева. — Более того, инфраструктура и внутренние процессы «Сбера» в прошлом году успешно прошли еще одну почти экстремальную проверку на прочность — совместно с партнерами были реализованы проекты, которые ранее мы даже не могли представить.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин сообщил об очередных выплатах семьям с детьми до 8 лет в размере 5 тыс. рублей на ребннка. Эти средства предназначены родителям детей, рождённых 18 декабря 2012 года и позже, — заявление можно подать до 1 апреля 2021 года. Уже 21 декабря Сбербанк совместно с Минтрудом, ПФР и ФК обеспечил зачисление средств большинству семей, которым они положены. На сегодняшний день деньги выплачены родителям 12 млн детей. В основном им перевели выплату автоматически, так как они уже получали помощь по предыдущим президентским указам.

— В традициях «Сбера» — уделять приоритетное внимание решению социальных задач, обеспечению стабильности и гармонии в обществе, — отмечает Гарцева. — Это неотъемлемая часть нашей ESG-повестки. И для меня лично очень важно осознавать, что благодаря скоординированным и профессиональным действиям команды Сбера миллионы людей своевременно получили положенные выплаты в этот непростой год».