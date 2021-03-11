Большинство пользователей соцсетей в России узнали про Clubhouse

Новая социальная сеть Clubhouse за последний месяц стала известна большинству (74%) российских пользователей соцсетей, выяснили специалисты аналитического центра НАФИ. При этом чаще о новой соцсети оказались осведомлены женщины и пользователи молодого и среднего возраста.

Clubhouse — это новая социальная сеть, подразумевающая только голосовое общение в реальном времени без возможности прослушать запись разговора. На момент проведения исследования соцсеть доступна только по приглашениям от уже зарегистрированных пользователей через приложение на устройствах на iOS. Любой пользователь Clubhouse может создать публичную «комнату» для беседы, после чего все его подписчики получат уведомление с предложением присоединиться к разговору.

Опрос показал, что 69% пользователей скептически относятся к переводу общения в цифровой среде в аудиоформат. Кроме того, подавляющее большинство (72%) не хотели бы лично общаться в аудиоформате ни с кем из известных персон.

При этом те пользователи, которых привлекают соцсети в аудиоформате, в числе самых интересных тем для обсуждения назвали музыку (46%), культуру, искусство и моду (44%), новости о происходящем в мире (42%) и другие тема.

На данный момент необходимое условие для регистрации в Clubhouse — наличие у пользователя смартфонов iPhone. Около четверти россиян, интересующихся соцсетями, сообщили о том, что пользуются iPhone (27%), а 10% задумались о приобретении, в том числе узнав, что Clubhouse эксклюзивен для iOS. В то же время большинство российских пользователей соцсетей (63%) не имеют iPhone и не планируют его покупать.

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Лейсан Баймуратова заявила, что большинство современных соцсетей построены вокруг модели потребления контента, причем чаще всего это видео, изображения, а текст пользуется меньшей популярностью. По ее словам, голосовой формат общения — это нишевой формат, который в сравнении с другими не пользуется большой популярностью.

«Clubhouse действительно быстро приобрел известность среди пользователей соцсетей в феврале-марте. Разработчики этого сервиса сделали смелый шаг: использование не самого популярного в сети формата коммуникации, который, кроме того, еще и доступен только на ограниченном круге устройств от одного производителя, а обсуждения нельзя слушать в записи, только в режиме реального времени. Мы знаем, что сейчас большинство сервисов работают по модели on-demand: люди хотят потреблять контент, когда им удобно. Clubhouse пока такого не предлагает», — подчеркнула Баймуратова.

Одно из основных преимуществ Clubhouse возможность напрямую задавать вопросы известным личностям во время обсуждения в «комнате», отметила эксперт. Однако, как показывают результаты опроса, большинство пользователей соцсетей не проявляют интерес к этой возможности и не хотели бы сами участвовать в дискуссии. Успех Clubhouse будет зависеть от возможности удержать набравшуюся аудиторию и привлечь действительно интересных спикеров, которых пока сравнительно немного, заключила специалист.

Ранее, 4 марта, «Известия» сообщили, что первое русскоязычное издание про Clubhouse — Clubhouse Journal — получило инвестиции. Продана 40-процентная доля в проекте при его оценке в 1,5 млн рублей. Покупателем стало московское пиар-агентство «Пиархаб».

23 февраля телеканал CNBC заявил, что Clubhouse начинает разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. В настоящее время оно доступно на iOS.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что соцсеть вышла на первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России.