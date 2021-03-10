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В России к летнему сезону появятся ж/д круизы

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В России к летнему сезону ожидается запуск железнодорожных круизов. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Возможность запуска совершенно нового формата отдыха под названием «ж/д круизы» ведомство проработало с РЖД, подчеркнула она. Догузова объяснила, что при таком формате путешествий целые вагоны поездов используются как туристические.

«Это полностью проработанная программа, когда ты ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Это такой новый интересный формат, который мы в этом году хотим к летнему сезону запустить», — сказала глава Ростуризма.

Также в ходе совещания Догузова сообщила, что за три зимних месяца внутренний туризм в РФ сократился на 25%. Всего по стране за этот период отправились в поездки порядка 15 млн россиян.

Она добавила, что третий этап программы туристического кешбэка, в который войдут и автопутешествия, запустят в ближайшие недели.

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