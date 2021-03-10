Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Компания Google выплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации из поисковой выдачи. Об этом в среду, 10 марта, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в отношении компании было возбуждено административное дело за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Сумма штрафа тогда составила 700 тыс. рублей, он был оплачен.

В дальнейшем Роскомнадзор в ходе мониторинга зафиксировал, что Google выполняет требования российского законодательства только частично.

Это послужило основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). Так, 25 мая 2020 года суд оштрафовал компанию еще на 1,5 млн рублей. Штраф также был оплачен.

Уже при дальнейшем мониторинге было выявлено, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Google снова привлекли к ответственности: судом, который прошел 17 декабря 2020 года, компании был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Тогда мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»).

По действующему российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой имеется перечень таких страниц.

В декабре 2018 года Google также оштрафовали на 500 тыс. рублей за отказ от фильтрации запрещенного контента, эта сумма была минимально возможной.