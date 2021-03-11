Медальные проводы: почему биатлонисткам важно проявить себя в Чехии

В Нове-Место российские биатлонисты постараются реабилитироваться за неудачи в личных гонках на прошлой неделе. Второй подряд этап Кубка мира в Чехии будет состоять из двух спринтов (11 и 12 марта), двух гонок преследования (13 марта), смешанной эстафеты и сингл-микста (14 марта). Наибольшие надежды эксперты связывают с Эдуардом Латыповым, набравшим отличную форму во второй половине сезона. Женской сборной жизненно важно занять пятое место в Кубке наций для сохранения квоты на будущий сезон. Также на повестке дня вопрос о дальнейшем продолжении работы наставников мужской и женской команд. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что будет рекомендовать тренерскому совету сохранить Юрия Каминского и Михаила Шашилова, но из-за неудачных результатов тучи над ними сгущаются.

Важные очки

На прошлом этапе Кубка мира наша команда смогла завоевать одну медаль — серебро в мужской эстафете. Во многом это случилось благодаря отличному заключительному этапу Эдуарда Латыпова и неудачной стрельбе соперников. Но в личных гонках дела у россиян не задались. Среди мужчин лучший результат у того же Латыпова — 10-е место, среди женщин — у Ульяны Кайшевой — 13-е. Обе эти позиции были зафиксированы в спринтерских гонках. В гонке преследования в топ-15 смогла попасть Светлана Миронова (14), у мужчин в топ-20 въехал Александр Логинов (19). Ожиданий от выступления в Нове-Место после недельной поездки домой было побольше.

Не стоит ждать медалей в личных гонках и в этот раз, считает двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

— Нынешнее функциональное состояние наших спортсменов не самое лучшее, — отметил в беседе с «Известиями» Дмитрий Ярошенко. — Плюс конкуренты стреляют очень здорово. Не хочу сейчас сочинять, что мы будем бороться за медали. Может быть, пару человек могут попасть в шестерку, но не более. Самые большие надежды на Эдуарда Латыпова, он, безусловно, прибавил. Это приятно. Хотелось бы, чтобы еще кто-то в нашей команде добился такого прогресса.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий считает, что уже в следующем сезоне Эдуард Латыпов сможет постоянно бороться за подиум.

— Всё будет зависеть от их состояния, от стрелковой формы, осталось ли у ребят желание проявить себя на Кубке мира, — оценила для «Известий» шансы на медали в индивидуальных гонках Анна Богалий. — К примеру, Эдуард Латыпов рядышком ходит-ходит, набирается опыта. Он уже близок к состоянию: «Я могу». В ближайшем будущем, думаю, он действительно сможет регулярно бороться за высокие места. Он не имеет превосходства в ходе над основными конкурентами, поэтому надо четко работать на огневом рубеже.

Еще одна интрига этого этапа — борьба женской сборной России за пятое место в Кубке наций, которое позволит выставлять по шесть спортсменок на личные гонки в следующем сезоне. После этапа в Нове-Место занимающая шестое место Белоруссия отстает от нас всего на 53 очка (6074/6021).

— Каждой девушке надо максимально поработать, чтобы мы не лишись максимальной квоты, — продолжила Анна Богалий. — Что бы я им ни посоветовала, работать-то там им. Тренерскому штабу, всей команде нужно объединиться вокруг этой цели (отстоять пятое место ) и перетерпеть. Осталось совсем чуть-чуть, сезон уже заканчивается. Сейчас именно тот момент, когда надо показать всё, что ты умеешь. Несмотря на то что ЧМ уже позади.

Тренерские шансы

После Нове-Место любителей биатлона ждут всего два крупных старта в этом сезоне. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене (18–21 марта) и чемпионат России в Ханты-Мансийске (29 марта — 5 апреля). Только тогда можно будет подводить итоги. Но ряд экспертов уже считает, что старшие тренеры не справились со своей задачей и вновь необходимо делать замены на этих постах.

Дмитрий Ярошенко уверен, что Юрия Каминского необходимо оставить во главе мужской команды.

— Я не согласен с тем, что нужно убирать Каминского, — подчеркнул Ярошенко. — Те, кто так говорит, знают, как сделать из наших спортсменов мировых лидеров? Не уверен в этом. А Юрий Михайлович знает. Они воспитал многих олимпийских чемпионов и имеет колоссальный опыт. Еще один факт, который демонстрирует его профессионализм: когда он покидал сборную Казахстана по лыжным гонкам, спортсмены писали ему письмо с просьбой остаться.

Судьба наставников решится на тренерском совете, который состоится в рамках чемпионата России в Ханты-Мансийске.

— Не понимаю, как вообще стратегию выстраивать, если каждый год у нас всё меняется, — недоумевает Анна Богалий. — За один год точно нельзя качественно всё сделать. Спортсмены тоже привыкают к тренерским планам. Я ни в коем случае не хочу искать оправдания выступлений наших на чемпионате мира и в течение сезона. Были и хорошие гонки, попадания в десятки, хорошая стрельба. Хочется, чтобы и концовку провели внятно: поборолись, и тренеры представили свое видение, которое услышит страна, и в целом спокойно работали по плану.

Напомним, что Каминский и Шашилов приступили к своей работе только весной 2020 года.

— Нужно набраться терпения, дать им возможность реализовать свои наработки, — заключила Анна Богалий. — Другой момент, что еще сам спортсмен должен сделать правильно, выполнять нагрузку, дорабатывать, искать моменты, чтобы начало получалось. Эта улица с двухсторонним движением. Если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален. Плюс, конечно, надо усиленно поработать над стрельбой. Пока в этом компоненте не всё хорошо.

На ЧМ-2021 мы взяли всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете. На ЧМ-2020 было две награды — золото и бронза Александра Логинова в личных гонках.