В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки

В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в России предлагается ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 0 до 35%. Соответствующий документ был опубликован 10 марта в базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно проекту, доходы граждан в пределах 204 тыс. рублей в год (17 тыс. рублей в месяц) освобождаются от уплаты НДФЛ.

«Отмена НДФЛ позволит налогоплательщекам в этой категории дополнительно в среднем получать по 21 тыс. рублей в год или 1752 рубля в месяц, что может выступать дополнительным способом сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью», ― говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте предлагается оставить тем, у кого годовой доход в пределах от 204 тыс. до 5 млн рублей оставить ставку в 13%, а для тех, кто зарабатывает от 5 млн до 10 млн рублей в год ― 15%, более 10 млн рублей в год ― 1,3 млн рублей и 25% с суммы, превышающей этот порог, а для налогоплательщеков, у которых ежегодный доход выше 100 млн рублей, ― 3,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей это значение.

С 1 января в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ: для физических лиц с доходами от 5 млн рублей в год (416,7 рублей в месяц) была введена ставка в 15%. Решения об увеличении налоговой нагрузки власти страны приняли на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией. Также с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Инициатива была представлена президентом России Владимиром Путиным. Указывалось, что вырученные от повышенной налоговой ставки средства станут дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.