В России с 1 января начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ

В России с 1 января 2021 года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год (416,7 рублей в месяц).

Решения об увеличении налоговой нагрузки власти страны приняли на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией. Также с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Власти оценили эффект от этих мер примерно в 160 млрд руб. Средства от роста НДФЛ (60 млрд рублей) поступят в бюджет уже в 2021 году, а платежи по начисленным за год налогам с доходов по банковским вкладам начнут поступать в казну только в 2022-м.

Инициатива была представлена президентом России Владимиром Путиным. Вырученные от повышенной налоговой ставки средства станут дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Закон об этом глава государства подписал 23 ноября. Госдума приняла закон 11 ноября, Совет Федерации одобрил документ 18 ноября.