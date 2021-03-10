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Авиакомпания Aegean Airlines возобновила полеты в Афины из Домодедово

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Греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновляет полеты в Афины из аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в среду, 10 марта в пресс-службе московской авиагавани.

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«Aegean Airlines возобновила полеты из аэропорта Домодедово. С 10 марта авиаперевозчик будет выполнять в Афины два рейса в неделю по средам и воскресеньям», — цитирует сообщение воздушной гавани агентство городских новостей «Москва».

Вылет из Домодедово в Афины назначен на 13:45, а прилет в Москву — на 12:55.

Ранее в этот же день стало известно, что компания «Аэрофлот» получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Монастир (Тунис), Пунта-Кану (Доминикана) и Доху (Катар).

Кроме того, лоукостер «Победа» получил допуски на полеты из Москвы в грузинский Тбилиси и итальянскую Болонью «за счет передачи от авиакомпании «Аэрофлот», сообщается на сайте kp.ru. Также «Победа» сможет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).

В Росавиации напомнили, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении авиасообщения по международным маршрутам. Допуск дает компании право, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

5 марта сообщалось, что «Аэрофлот» со 2 апреля начнет совершать перелеты из Москвы на Сейшельские острова.

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