Суд оштрафовал актрису Тарасову за участие в незаконной акции 23 января

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несанкционированной акции 23 января. Об этом 10 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Тарасову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

По данной статье за нарушение правил митинга, шествия или пикетирования предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Рассмотрение протокола в отношении актрисы должно было состояться 11 февраля, однако ни Тарасова, ни ее защитники не явились на заседание, в связи с чем оно было перенесено. На заседание 10 марта пришел только защитник артистки.

3 февраля актрису задержали на несанкционированной акции в Москве.

По данным материалов дела, Тарасова, находясь вечером 2 февраля на улице Большая Дмитровка в Москве, вместе с другими гражданами добровольно приняла участие в несогласованной акции, скандировала лозунги и игнорировала требования полицейских.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях. Также были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия к представителям власти. Административные дела возбудили за нарушение правил проведения публичных мероприятий.