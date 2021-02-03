Актрису Аглаю Тарасову задержали на незаконной акции в Москве

В Москве на несанкционированной акции задержали актрису Аглаю Тарасову, сообщил юрист Алексей Прянишников, который оказывает ей правовую помощь.

По его словам, Тарасова находится в отделе полиции по району Западное Дегунино.

«Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у нее отбирают мобильный телефон для осмотра», — цитирует его ТАСС в среду, 3 февраля.

Наибольшую известность Аглая Тарасова получила, сыграв главную героиню в фильмах «Лед» и «Лед 2». В 2019 получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.

Призывы выходить на несанкционированные акции стали распространяться в соцсетях после оглашения приговора блогеру Алексею Навальному, которому 2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

После этого сторонники блогера вышли на незаконные акции в Москве и Санкт-Петербурге, которые довольно быстро пресекли стражи правопорядка.

При задержаниях сотрудники полиции не допускали неоправданной жестокости, а также помогали людям. Так, сотрудник ОМОН успокоил плачущую девушку на незаконной акции в Москве и вывел ее из толпы людей.