Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции

Рассмотрение протокола в отношении актрисы Дарьи-Аглаи Тарасовой было отложено, так как она не явилась на заседание. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Тимирязевского суда Москвы.

Как уточняется, новое заседание состоится 1 марта.

«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Тарасовой отложено на 1 марта в связи с ее неявкой. Защитников также не было», — заявила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Она добавила, что девушке грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или участие в обязательных работах, так как она нарушала порядок проведения публичного мероприятия.

По данным материалов дела, Тарасова, находясь вечером 2 февраля на улице Большая Дмитровка в Москве, вместе с другими гражданами добровольно приняла участие в несогласованной акции, скандировала лозунги и игнорировала требования полицейских.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях. Также были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия к представителям власти. Административные дела возбудили за нарушение правил проведения публичных мероприятий.