Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы. Об этом 10 марта сообщил на своем сайте портал «Думская.net».

«Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт», — говорится в сообщении. Швартовка кораблей в украинском порту началась около 11.00 по местному времени (12.00 мск).

Флагманом SNMCMG2 стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. В составе группы — турецкий M267 TCG Ayvalik, испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.

В этот же день состоится протокольная встреча командного состава группы кораблей НАТО с командованием ВМС Украины.

В конце июля 2020 года в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2. Корабли участвовали в морских учениях Sea breeze 2020. Как заявлял глава ВМС Украины Алексей Неижпапа, целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в черноморском регионе.

В начале декабря прошлого года власти Украины заявили о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна по-прежнему намерена стать членом Североатлантического альянса.