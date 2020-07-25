В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea breeze 2020, вошли в порт Одессы. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Первыми в военно-морскую базу «Юг» прибыли два корвета — румынский «Контр-адмирал Себастианг» и болгарский «Бодрый». К 9:00 в порт начали прибывать основные ударные силы Sea breeze — испанский фрегат «Альваро де Базан», турецкий «Йылдырим» и румынский «Регина Мария».

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Учения Sea Breeze 2020 стартовали 20 июля в Черном море. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО. Маневры продлятся семь дней. Как заявил глава ВМС Украины Алексей Неижпапа, целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в черноморском регионе.