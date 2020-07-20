В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2020 с участием Украины и НАТО

В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2020, в котором принимают участие военные корабли ВМС Украины и стран НАТО. Об этом 20 июля сообщило издание «Страна.ua».

«В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате — бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности», — сказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, основной целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в Черноморском регионе. Учения будут длиться семь дней, пишет «Газета.ру». В них примут участие ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

В ходе учений корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу.

Ранее в воскресенье пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что эсминец Porter выдвинулся в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze – 202

Ранее эсминец Porter входил в акваторию Черного моря в середине июня, а уже в начале июля он перебрался в Средиземное море после проведения операций по укреплению безопасности.