Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

Американский ракетный эсминец Porter начал возвращаться в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

С начала 2020 года это уже пятый корабль США, который вошел в воды Черного моря. Последними были Oak Hill и USS Porter.

В ВМС США заявили, что возвращение Porter в Черное говорит о приверженности флота союзникам и партнерам по НАТО.

«Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы», — цитирует пресс-служба командующего Шестым флотом США вице-адмирала Джина Блэка.

Планируется, что в учениях Sea Breeze будут задействованы 27 кораблей, 19 самолетов и 2 тыс. человек. Помимо США и Украины участие в них примут Болгария, Франция, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания, Турция.

Эсминец США Porter вошел в акваторию Черного моря в середине июня, а уже в начале июля он перебрался в Средиземное море после проведения операций по укреплению безопасности.