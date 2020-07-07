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Эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного в Средиземное море

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Фото: REUTERS/Courtesy U.S. Navy/Ford Williams
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Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного в Средиземное море. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

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«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в тексте.

Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО, отметили в пресс-службе.

Силы российского Южного военного округа (ЮВО) отслеживают его действия, передает RT. Контроль ведется с целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

13 апреля Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец «Портер» ВМС США. В этот же день шестой оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для взаимодействия с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море.

Это уже третий заход эсминца Porter в Черное море в 2020 году, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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