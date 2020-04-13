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Американский эсминец Porter направился в Черное море

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Фото: U.S. Navy
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Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море. Об этом 13 апреля сообщил шестой оперативный флот США.

«Он будет взаимодействовать с Черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море», — приводит «Интерфакс» его сообщение. Корабль прошел Дарданеллы и идет к Босфорскому проливу по Мраморному морю.

Осенью 2019 года корабль ВМС США заходил в Черное море, тогда его целью была демонстрация приверженности Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО. Об этом заявила командующая американским шестым флотом Лиза Франкетти.

Эсминец входил в Черное море и 8 августа. Тогда его взял на сопровождение российский сторожевой корабль «Сметливый».

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