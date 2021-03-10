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«Ростелеком» объяснил сбои в работе своих сервисов

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Неполадки в работе российского провайдера «Ростелеком» не связаны с ограничительными мерами Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter, сообщил президент компании по оказанию цифровых услуг Михаил Осеевский.

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«Никак не связано с действиями Роскомнадзора, это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает», — сказал он ТАСС.

Президент «Ростелекома» уточнил, что проблемы в функционировании сети обусловлены неполадками в работе маршрутизаторов. Осеевский добавил, что сбой будет устранен в ближайшее время

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение было принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Позднее в этот же день в ведомстве уточнили, что замедление трафика Twitter не ограничит передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент.

Член профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение Роскомнадзора по Twitter, заявил, что это послужит отрезвляющим душем для YouTube и прочих соцсетей.

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