Дорогу к микрорайону в Тюмени построят за 106 млн рублей

В Тюмени выбрали подрядчика для строительства дороги в микрорайон Ново-Патрушево. Проектом займется Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие.

Подрядчик оценивает стоимость работ в 105,9 млн рублей. Начальная цена контракта — 108 млн рублей. Средства на строительство выделят из городского бюджета, пишет megatyumen.ru.

Также подрядная организация приведет в порядок улицу Тимофеевой. Там не только уложат дорожное полотно, но и обустроят дождевую канализацию и установят энергосберегающие светильники.

В середине февраля сообщалось, что в Тюмени до 1 сентября будет ограничено дорожное движение в районе улиц Мельникайте и Дружбы. Это связано со строительством транспортной развязки.