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Движение в районе улицы Мельникайте ограничат в Тюмени до сентября

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В Тюмени до 1 сентября намерены ограничить дорожное движение в районе улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в компании «Мостострой-11», которая занимается строительство транспортной развязки на этом участке.

Светофор на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы будет перенесен, а схему движения изменят. Вплоть до 1 сентября 2021 года автомобилистам придется искать объездные пути.

В компании-подрядчике рекомендуют водителям объезжать зону строительства по улицам Профсоюзной или Щербакова.

В декабре на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы рабочие, прокладывающие дорогу, начали забивать сваи. Согласно контракту, объект нужно сдать до конца 2022 года.

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