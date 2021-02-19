Движение в районе улицы Мельникайте ограничат в Тюмени до сентября

В Тюмени до 1 сентября намерены ограничить дорожное движение в районе улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в компании «Мостострой-11», которая занимается строительство транспортной развязки на этом участке.

Светофор на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы будет перенесен, а схему движения изменят. Вплоть до 1 сентября 2021 года автомобилистам придется искать объездные пути.

В компании-подрядчике рекомендуют водителям объезжать зону строительства по улицам Профсоюзной или Щербакова.

В декабре на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы рабочие, прокладывающие дорогу, начали забивать сваи. Согласно контракту, объект нужно сдать до конца 2022 года.