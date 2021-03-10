Вакцинация от COVID-19 началась в российских домах престарелых

В отдельных домах престарелых в России уже началась программа вакцинации от коронавируса. Об этом в среду,10 марта, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как отметил глава ведомства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своей работы ставит в приоритет вакцинацию граждан, которые относятся к группе риска.

«Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется. Есть, конечно, учреждения, куда это еще не дошло. Я с ними переговорю и обращу их внимание на это», — сказал Котяков.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

В декабре вакцинация началась в московских домах престарелых. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи.

В конце января заместитель мэра столицы Анастасия Ракова уточнила, что у прошедших вакцинацию пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку.

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