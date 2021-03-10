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Состояние Илона Маска за сутки возросло на $25 млрд

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Состояние американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за прошедшие сутки увеличилось на рекордные $25,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) от 10 марта.

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В настоящее время его капитал составляет $174 млрд. Он отстает от лидера рейтинга — основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого агентство Bloomberg оценивает в $180 млрд.

В свою очередь, согласно информации рейтинга журнала Forbes Real-Time Billionaires, Маск увеличил свое состояние за прошедшие 24 часа на $22,6 млрд до $166,2 млрд, и также остался в списке на втором месте после Безоса с капиталом в $179,9 млрд.

26 февраля Илон Маск потерял за сутки $14 млрд. В ходе торгов акции компании Tesla упали на 8,6%. Маск утратил первенство в списке богатейших людей планеты. Лидерство вернул основатель Amazon.

По мнению издания Bloomberg, акции Маска упали из-за комментария о биткоине. На своей странице в Twitter глава Tesla назвал цену криптовалюты сильно завышенной.

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