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Главу алтайского минздрава задержали по подозрению в получении взятки

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Главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки при покупке медицинского оборудования. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, Коваленко организовал закупки кислородного оборудования в краевые медучреждения, пользуясь коррупционными схемами, отмечает телеканал.

Точные обстоятельства и причины задержания пока не установлены.

О задержании Коваленко ранее в среду сообщил источник ТАСС.

5 марта сообщалось о задержании экс-главы города Котласа Архангельской области по подозрению в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

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