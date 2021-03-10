Источник сообщил о задержании главы минздрава Республики Алтай

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС в среду, 10 марта.

В то же время, как рассказал собеседник «Интерфакса», Коваленко подозревают в получении взятки.

Вместе с тем официального подтверждения данной информации на текущий момент нет.

25 февраля сообщалось, что бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудковскому предъявлено обвинение в организации похищения главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского в 2012 году.