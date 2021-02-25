СБУ заподозрила экс-министра транспорта в похищении главы «Нефтегаздобычи»

Бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудковскому предъявлено обвинение в организации похищения главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского в 2012 году. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Следователи СБ Украины под процессуальным руководством офиса генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании. Сейчас он является народным депутатом Украины девятого созыва», — отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что в организации преступления была задействована группа исполнителей, а также представители «криминального мира».

Семинского похитили в феврале 2012 года и незаконно удерживали более трех лет для возмещения долга в размере $200 млн. Причастными к преступлению являются пять лиц, которым предъявлено обвинение по ст. 127 («Истязание»), ст. 146 («Похищение человека») и ст. 189 («Вымогательство») УК Украины.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что контрразведка СБУ осуществила задержание якобы «агента российской разведки», который попытался заполучить и передать чертежи «секретного танка» Т-84БМ «Оплот».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).