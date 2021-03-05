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В Москве задержан экс-глава Котласа по подозрению в получении взятки

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Экс-глава города Котласа Архангельской области задержан в Москве по подозрению в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 5 марта говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) («Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»)», — сказано в сообщении.

Источники в правоохранительных органах ТАСС заявили, что речь идет об Андрее Бральнине.

По информации следствия, 5 марта следователи при поддержке сотрудников ФСБ РФ задержали подозреваемого в Москве. Его доставят в Архангельск. Сейчас ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств.

Отмечается, что следствие перед судом будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

47-летний Андрей Бральнин был избран главой города Котласа в 2013 году. В феврале этого года он добровольно покинул свой пост, отметив, что уходит на госслужбу в правительство Архангельской области.

4 марта сообщалось, что следователи задержали первого зампреда гордумы Воронежа Александра Провоторова по подозрению в мошенничестве. Депутата допросили и провели обыски.

Ранее в этот же день стало известно, что в Ленинградской области задержали главу Кировского района по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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