НАТО учтет растущую мощь Китая в будущей стратегической концепции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета во вторник, 9 марта, отметил необходимость для альянса учитывать в своей новой стратегической концепции растущую мощь Китая.

«Китай не был упомянут в предыдущей стратегической концепции. Я считаю, что возвышение Китая — определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должно заняться возвышением Китая», — цитирует его ТАСС.

22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза и США объявили о намерении тесно координировать меры по противодействию России и Китаю.

19 февраля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в числе вызовов, которые стоят перед НАТО, находятся Россия и Китай. По его словам, Пекин нередко подрывает установленный в мире порядок. Однако у США и Китая имеются общие интересы, в рамках которых государства могут взаимодействовать. Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что КНР и РФ бросают вызов миропорядку, а задачей США и Европы является его охрана путем усиления демократии и защиты институтов.