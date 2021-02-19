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Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР

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В числе вызовов, которые стоят перед НАТО, находятся Россия и Китай. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Минобороны.

Также на мероприятии обсуждались такие проблемы, как угроза терроризма, изменение климата, война в Афганистане и другие

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«Во время виртуальных переговоров мы обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня НАТО, а также с многими из них, с которыми альянс продолжит сталкиваться в будущем. В их число входит возрождающаяся Россия и все более агрессивный Китай», — отметил Остин. Трансляция брифинга ведется в аккаунте Пентагона в Twitter.

По его словам, Пекин нередко подрывает установленный в мире порядок. Однако у США и Китая имеются общие интересы, в рамках которых государство могут взаимодействовать.

По мнению генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, КНР и РФ бросают вызов миропорядку, а задачей США и Европы является его охрана путем усиления демократии и защиты институтов.

«Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы», — отметил Столтенберг.

Накануне министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и США в ходе виртуальной встречи подчеркнули необходимость усиления НАТО. Участники встречи подчеркнули важность прекращения войны в Йемене, осудили военный переворот в Мьянме, а также обсудили глобальное реагирование на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Кроме того, Остин на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО заявил, что проводимая Россией «дестабилизирующая политика» — одна из основных угроз для НАТО.

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

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