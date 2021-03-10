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Квартирам в спальных районах спрогнозировали подорожание

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Квартиры в спальных районах стали более перспективны с точки зрения инвестиций в недвижимость, чем жилье в центре. Так считают опрошенные «Известиями» участники рынка.

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У инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на квадраты, сказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Значит, инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он. Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, сказал эксперт.

В Москве в числе наиболее перспективных для инвестиций районов — Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево. Об этом свидетельствуют данные исследования Realiste, проведенного с помощью искусственного интеллекта (копия документа есть у «Известий»). В каждом из перечисленных районов в ближайшие 10 лет жилая недвижимость суммарно подорожает на 50 млрд рублей и более, указано в работе.

В центральных районах рост цен будет менее интенсивным, сказал Ильдар Хусаинов. В Москве самые переоцененные объекты сейчас — возле станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино», указано в исследовании.

Аналогичная тенденция наблюдается в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Красноярске, считают в отрасли.

Алгоритм анализировал текущую рыночную цену объектов и влияющие на нее факторы, в том числе локацию, инфраструктуру, удаленность от центра. По этим параметрам выбраны «горячие» районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика. Среди «холодных» система выбрала перспективные районы-реципиенты, объекты в которых будут дорожать из-за перераспределения спроса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спальные вместо: квартирам на окраинах прогнозируют подорожание

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