Коллега умершей писательницы Поляковой рассказала о ее болезни

Автор детективов Татьяна Полякова прожила намного дольше, чем прогнозировали врачи-онкологи. Об этом рассказала менеджер писательницы Валерия Сергеева.

По ее словам, при постановке диагноза медики заявили, что пациентка проживет только пару лет.

«Она почти семь лет прожила с онкологией. И когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Я сейчас боюсь наврать, но год или два, не больше», — поделилась Сергеева с Пятым каналом.

Как она добавила, Полякова шутила, что она — молодец, так как долго живет. При этом писательница постоянно проходила обследования и следила за своим состоянием.

В последние месяцы у Поляковой пошли метастазы в печень, женщина прошла курс лечения в онкологическом центре в Обнинске, после чего приехала в родной город Владимир. Сергеева отметила, что писательница была открытым, добрым и светлым человеком. В январе Полякова начала работу над новой книгой.

Татьяна Полякова скончалась дома во Владимире в ночь на 8 марта. Прощание с ней пройдет 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Полякова написала более 90 детективных романов. По данным Российской книжной палаты, автор постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России.