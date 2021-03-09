Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова

В возрасте 61 года ушла из жизни в результате онкологического заболевания российский автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова. Об этом этом во вторник, 9 марта, сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью», — цитирует ее ТАСС.

Менеджер уточнила, что прощание с Поляковой состоится 10 марта в 10:00 мск в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Как сообщает издательство «Эксмо», где выходили книги автора, Полякова родилась во Владимире в 1959 году. Полякова написала первую книгу в 1997 году.

По данным Российской книжной палаты, Полякова неоднократно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. В 2019 году писательница заняла пятое место. Ее романы были экранизированы в фильмах и сериалах, а в 2008 году Полякова стала лауреатом польской литературной премии «Большой калибр».