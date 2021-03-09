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Менеджер Поляковой рассказала о борьбе писательницы с онкологией перед смертью

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Писательница Татьяна Полякова незадолго до смерти проходила лечение в онкологическом диспансере. Об этом 9 марта сообщила менеджер писательницы Валерия Сергеева.

«Ей помогали сколько могли. Она, во-первых, человек очень дисциплинированный. Ей сразу сделали операцию, когда это стало известно. Операция была сделана прекрасно, потом поддерживающие процедуры она все всегда проходила», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

Сергеева отметила, что Полякова была открытым, добрым и светлым человеком. В январе, по словам менеджера, писательница начала работу над новой книгой.

Полякова скончалась дома во Владимире в ночь на 8 марта. Прощание с писательницей состоится 10 марта в 10:00 мск в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Полякова — автор более 90 детективных романов. Она родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней.

По данным Российской книжной палаты, Полякова неоднократно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. В 2019 году писательница заняла пятое место. Ее романы были экранизированы в фильмах и сериалах, а в 2008 году Полякова стала лауреатом польской литературной премии «Большой калибр».

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