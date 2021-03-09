Ученые назвали особенности «южноафриканского» штамма коронавируса

«Южноафриканский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 легче попадает в организм человека, быстрее распространяется в нем и обладает большей устойчивостью к иммунному ответу. Об этом свидетельствуют данные исследования международной группы ученых, опубликованные 9 марта в журнале Nature.

Работу вели ученые из Бразилии, Великобритании, Германии и США под руководством Тулио де Оливейра из Университета Квазулу-Натал в Дурбане. Исследователи пришли к выводу, что 501Y.V2 берет начало в Восточно-Капской провинции и его возникновение приходится на август 2020 года.

Зоной появления новой разновидности коронавируса считается район залива Нельсона Манделы, после чего штамм быстро распространился в трех провинциях — Восточно-Капской, Западно-Капской и Квазулу-Натал, при этом вытеснив другие варианты SARS-CoV-2.

В ходе исследования авторы проанализировали 2882 полных генома SARS-CoV-2, собранных Сетью геномного надзора ЮАР (NGS-SA) в период с 5 марта по 10 декабря 2020 года. На основании полученных данных ученые заключили, что вторая волна эпидемии COVID-19 в Южной Африке, которая началась примерно в октябре 2020 года и отличалась особенной интенсивностью, во многом обусловлена именно активным распространением штамма 501Y.V2.

Исследователи полагают, что новый штамм отличается повышенной заразностью. Эта гипотеза была подтверждена обнаружением восьми мутаций в спайковом белке южноафриканской разновидности, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Одна из этих мутаций также выявлена в британском штамме B.1.1.7. Было доказано, что она отвечает за усиленную связку с человеческим рецептором ACE2, к которому прикрепляется SARS-CoV-2 на поверхности клетки.

Другая мутация, E484K, наделяет штамм повышенной устойчивостью к нейтрализующим антителам. Ученые отмечают, что это свойство южноафриканского штамма может привести к снижению эффективности вакцин против COVID-19, нацеленных на спайковый белок.

Авторы уточняют, что действие мутаций еще не изучено до конца и требует дальнейшего анализа.

3 марта министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде рассказал, что заболевшие южноафриканской разновидностью COVID-19 защищены от повторного заболевания и выявленными на более раннем этапе штаммами. Причиной этого является выработка организмом мощного и устойчивого иммунного ответа на коронавирусную инфекцию.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.