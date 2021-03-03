В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма

Заболевшие южноафриканской разновидностью нового коронавируса защищены от повторного заражения этим и выявленными на более раннем этапе штаммами. Причиной этому является выработка организмом мощного и устойчивого иммунного ответа на инфекцию. Об этом 3 марта сообщил в эфире телеканала ICNA министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде.

«В ходе проведенных исследований доказано, что штамм 501Y.V2, который вызвал в ЮАР в минувшем декабре вторую волну пандемии, сопровождается иммунными реакциями, способными нейтрализовывать другие известные варианты коронавируса», — приводит слова министра ТАСС.

Нзиманде отметил, что в ответ на южноафриканский штамм человеческий организм вырабатывает антитела, которые остаются активными на протяжении долгого времени.

Вторая волна коронавирусной инфекции в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой. Власти страны объявили, что главной причиной стало появление штамма, получившего маркировку 501Y.V2. Его обнаружили в октябре в округе Нельсон Мандела Бей в южной провинции Восточный Кейп. Новый штамм оказался агрессивным, что привело к стремительному увеличению числа заболевших и умерших.

В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер. В стране насчитывается наибольшее количество заболевших и умерших в связи с COVID-19 среди государств Африки — 1 513 393 и 49 993 соответственно.

2 марта стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация коронавируса — нигерийский штамм. Как заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны против него.

3 марта заместитель гендиректора Центра им. М.П. Чумакова Константин Чернов сообщил, что паника вокруг появления новых вариантов штаммов коронавируса является необоснованной.