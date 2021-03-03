Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма
Мир
Американский журналист призвал Байдена «поставить мат» СП-2
Мир
Тихановская не будет экстрадирована из Литвы в случае запроса Минска
Мир
Власти Британии направят £1,6 млрд на вакцинацию населения от COVID-19
Экономика
Россияне за три года стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи
Общество
Суд отложил заседание по делу основателя Baring Vostok Калви до 17 марта
Общество
Власти Москвы сообщили о готовности систем к таянию снега
Мир
В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента
Общество
В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея
Сюжет:

В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболевшие южноафриканской разновидностью нового коронавируса защищены от повторного заражения этим и выявленными на более раннем этапе штаммами. Причиной этому является выработка организмом мощного и устойчивого иммунного ответа на инфекцию. Об этом 3 марта сообщил в эфире телеканала ICNA министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
Вирусолог Павел Волчков — о разнице в мутациях, уходе коронавируса от иммунитета и вторичном инфицировании

«В ходе проведенных исследований доказано, что штамм 501Y.V2, который вызвал в ЮАР в минувшем декабре вторую волну пандемии, сопровождается иммунными реакциями, способными нейтрализовывать другие известные варианты коронавируса», — приводит слова министра ТАСС.

Нзиманде отметил, что в ответ на южноафриканский штамм человеческий организм вырабатывает антитела, которые остаются активными на протяжении долгого времени.

Вторая волна коронавирусной инфекции в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой. Власти страны объявили, что главной причиной стало появление штамма, получившего маркировку 501Y.V2. Его обнаружили в октябре в округе Нельсон Мандела Бей в южной провинции Восточный Кейп. Новый штамм оказался агрессивным, что привело к стремительному увеличению числа заболевших и умерших.

В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер. В стране насчитывается наибольшее количество заболевших и умерших в связи с COVID-19 среди государств Африки — 1 513 393 и 49 993 соответственно.

2 марта стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация коронавируса — нигерийский штамм. Как заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны против него.

3 марта заместитель гендиректора Центра им. М.П. Чумакова Константин Чернов сообщил, что паника вокруг появления новых вариантов штаммов коронавируса является необоснованной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021