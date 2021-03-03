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Эксперт назвал необоснованной панику из-за мутаций коронавируса

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Паника вокруг появления новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции является необоснованной, заявил 3 марта заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Константин Чернов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Шум, который поднят вокруг вариантов вирусов, которые появляются и исчезают ежеминутно в популяции и только единицы из миллионов закрепляются на какое-то время и начинают обращаться, этот шум пока недостоин того, чтобы вокруг него устраивать какую-то панику», — сказал он.

По словам Чернова, информация о новом нигерийском штамме, обнаруженном в Италии, «не соответствует фактуре». «Никто не удосужился заглянуть туда, посмотреть, а что же происходило на самом деле с этим нигерийским штаммом. А сейчас вся Италия начинает шуметь, что происходит какой-то ужас», — уточнил он.

Накануне стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация коронавируса — нигерийский штамм. По словам президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие сегодня вакцины могут быть неэффективны против него.

В этот же день ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. На следующий день стало известно, что в стране была обнаружена новая мутация британского штамма коронавируса, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

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