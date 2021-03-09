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Посол России в Белоруссии назвал цель интеграционной работы Минска и Москвы

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Целью интеграционной работы России и Белоруссии является повышение общей конкурентоспособности. Об этом во вторник, 9 марта, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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«Мы уже наработали за последние два года совершенно новую практику в системе отношений республиканских и федеральных ведомств, правительств по 30 направлениям интеграционной работы. Очень содержательная работа, и она уж точно была не без споров и дискуссий и в большинстве случаев обоснованной. Но эта работа подчинена одному — чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Российский дипломат уточнил, что необходимости в создании единой армии Союзного государства на данный момент нет.

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — подчеркнул посол.

По словам Мезенцева, взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает «открытость и готовность делиться специальной информацией». Также он обратил внимание на регулярно проводимые совместные военные учения двух стран.

«Проведение ежегодных военных учений — это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств», — добавил дипломат.

В феврале в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе встречи российский лидер заявил, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска хорошо отлажены.

Ключевыми темами для переговоров президентов стали развитие двусторонних отношений и дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

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