Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлоса Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента — Тони Комина и Клары Понсати. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает El Periodico.

Как отмечается, решение о снятии депутатской неприкосновенности поддержали большинство депутатов. Так, за лишение депутатского иммунитета Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против этого решения, 45 — воздержались.

Благодаря лишению депутатской неприкосновенности вновь может быть возобновлено рассмотрение запросов в бельгийских судах об экстрадиции Комины и Пучдемона в Испанию.

1 октября 2017 года состоялся референдум об отделении Каталонии от Испании, 90% голосов были за независимость региона от королевства. 27 октября парламент автономии принял резолюцию, однако испанские власти отказались признавать документ, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе.

Инициировавшие референдум политики покинули страну или были заключены под стражу. 14 октября 2019 года их осудили на сроки до 13 лет тюремного заключения. В тот же день Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордер на арест Пучдемона, скрывающегося в Бельгии, по обвинению в мятеже и растрате. Через четыре дня он добровольно пришел в бельгийскую прокуратуру, тогда же суд разрешил политику оставаться на свободе.