Полных ход: людей с лишним весом обвинили в распространении коронавируса

Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав частицы выдыхаемого воздуха у разных людей. Оказалось, что больше всего респираторных капель выделяли люди старшего возраста и те, у кого высокий ИМТ. Впрочем, сводить всё только к весу и возрасту неправильно, указывают другие специалисты. Суперраспространение формируется под влиянием множества факторов, в том числе вирусной нагрузки, механизма передачи инфекции, состояния иммунитета, совместной инфекции с другим патогеном и разнообразия штаммов.

Выдыхать по-разному

Количество выдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Массачусетского технологического университета и Гарварда.

COVID-19 передается каплями, образующимися на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных SARS-CoV-2. Ученые исследовали состав и количество выдыхаемого разными людьми аэрозоля.

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«В нашем наблюдательном когортном исследовании частиц выдыхаемого воздуха у 194 здоровых людей мы обнаружили, что количество выдыхаемых аэрозольных частиц варьируется между субъектами на три порядка», — сказано в исследовании. Ученые обнаружили, что н а 18% людей (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля, что отражает феномен сверхраспространения. Больше всего аэрозоля выделяли люди старшего возраста и пациенты с повышенным ИМТ .

«Мы оценили взаимосвязь между количеством выдыхаемых аэрозольных частиц и полом, возрастом и индексом массы тела (ИМТ). Не было обнаружено корреляции с полом, в то время как значимые корреляции наблюдались между количеством выдыхаемого аэрозоля, возрастом и ИМТ», — указано в статье.

Справка «Известий» Индекс массы тела — показатель, который используется для диагностики избыточной массы тела и ожирения. Он рассчитывается так: массу тела в килограммах делят на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 1,7 м и весом 70 кг ИМТ составит 24. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель от 18,5 до 25 соответствует норме. При ИМТ от 25 до 30 диагностируют избыточную массу тела, выше 30 — ожирение.

Половина группы (73 человека) с наиболее низким ИМТ выдыхала значительно меньше респираторных капель , чем другая половина с большим весом. Самый низкий уровень выделения вирусных частиц наблюдался у людей младше 26 лет с ИМТ ниже 22 . Однако при серьезном поражении легких даже такие люди могут быть суперраспространителями. Также ученые исследовали зараженных приматов.

Специалисты полагают, что суперраспространение связано с повреждением слизистых, которое увеличивается у людей с СОVID-19 при более высоком индексе массы тела, умноженном на возраст (то есть ИМТ-годы) , указано в статье. Но также влияет и тяжесть течения болезни.

— Ожирение является одним из основных факторов риска ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и сахарный диабет второго типа. И коронавирусная инфекция такими людьми переносится тяжелее, — пояснил «Известиям» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев.

Закон Парето

Тот факт, что на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы, соответствуют так называемому закону Парето (правилу 20/80), когда около 20% инфицированных отвечают за 80% дальнейших заражений, отметил врач-инфекционист клинико-диагностического центра «Медси» Расим Ходжибеков. Ранее эта формула подходила и для других инфекционных заболеваний, таких как корь, лихорадка Эбола, ВИЧ-инфекция, сообщил он «Известиям».

Тяжкий груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Коронавирусная инфекция очень заразна в аэрозольном состоянии и легко передается между людьми (индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2–4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей). Данная инфекция усиливает свое распространение через так называемых суперраспространителей, то есть лиц, которые пренебрегают карантинами, используют общую посуду и предметы с другими людьми, — пояснил эксперт.

Суперраспространение формируется у пациентов под влиянием множества факторов, таких как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета и совместная инфекция с другим патогеном , добавил Расим Ходжибеков.

Говорите тише

Ученые по всему миру пытаются выяснить, существуют ли биологические факторы, которые позволяют передавать вирус активнее, указано в статье в журнале Nature. Например, некоторые люди говорят громче и выдыхают больше воздуха.

— Они естественным образом выделяют больше аэрозолей — крошечных вирусных частиц, которые перемещаются по воздуху, — пишет физик, изучающий образование и динамику аэрозолей в Университете Федеральных вооруженных сил в Мюнхене Кристиан Келер. — Кроме того, дети и женщины, как правило, выделяют меньше аэрозоля, чем мужчины, из-за меньшего объема легких.

Тяжкий груз Фото: Depositphotos

Поведение человека с гораздо большей вероятностью повлияет на риск передачи вируса, чем количество выделяемого аэрозоля , считает ученый. Например, пение и крик увеличивают сумму факторов, ведущих к суперраспространению, указал он.