Полных ход: людей с лишним весом обвинили в распространении коронавируса
Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав частицы выдыхаемого воздуха у разных людей. Оказалось, что больше всего респираторных капель выделяли люди старшего возраста и те, у кого высокий ИМТ. Впрочем, сводить всё только к весу и возрасту неправильно, указывают другие специалисты. Суперраспространение формируется под влиянием множества факторов, в том числе вирусной нагрузки, механизма передачи инфекции, состояния иммунитета, совместной инфекции с другим патогеном и разнообразия штаммов.
Выдыхать по-разному
Количество выдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Массачусетского технологического университета и Гарварда.
COVID-19 передается каплями, образующимися на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных SARS-CoV-2. Ученые исследовали состав и количество выдыхаемого разными людьми аэрозоля.
«В нашем наблюдательном когортном исследовании частиц выдыхаемого воздуха у 194 здоровых людей мы обнаружили, что количество выдыхаемых аэрозольных частиц варьируется между субъектами на три порядка», — сказано в исследовании. Ученые обнаружили, что на 18% людей (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля, что отражает феномен сверхраспространения. Больше всего аэрозоля выделяли люди старшего возраста и пациенты с повышенным ИМТ.
«Мы оценили взаимосвязь между количеством выдыхаемых аэрозольных частиц и полом, возрастом и индексом массы тела (ИМТ). Не было обнаружено корреляции с полом, в то время как значимые корреляции наблюдались между количеством выдыхаемого аэрозоля, возрастом и ИМТ», — указано в статье.
Половина группы (73 человека) с наиболее низким ИМТ выдыхала значительно меньше респираторных капель, чем другая половина с большим весом. Самый низкий уровень выделения вирусных частиц наблюдался у людей младше 26 лет с ИМТ ниже 22. Однако при серьезном поражении легких даже такие люди могут быть суперраспространителями. Также ученые исследовали зараженных приматов.
Специалисты полагают, что суперраспространение связано с повреждением слизистых, которое увеличивается у людей с СОVID-19 при более высоком индексе массы тела, умноженном на возраст (то есть ИМТ-годы), указано в статье. Но также влияет и тяжесть течения болезни.
— Ожирение является одним из основных факторов риска ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и сахарный диабет второго типа. И коронавирусная инфекция такими людьми переносится тяжелее, — пояснил «Известиям» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев.
Закон Парето
Тот факт, что на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы, соответствуют так называемому закону Парето (правилу 20/80), когда около 20% инфицированных отвечают за 80% дальнейших заражений, отметил врач-инфекционист клинико-диагностического центра «Медси» Расим Ходжибеков. Ранее эта формула подходила и для других инфекционных заболеваний, таких как корь, лихорадка Эбола, ВИЧ-инфекция, сообщил он «Известиям».
— Коронавирусная инфекция очень заразна в аэрозольном состоянии и легко передается между людьми (индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2–4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей). Данная инфекция усиливает свое распространение через так называемых суперраспространителей, то есть лиц, которые пренебрегают карантинами, используют общую посуду и предметы с другими людьми, — пояснил эксперт.
Суперраспространение формируется у пациентов под влиянием множества факторов, таких как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета и совместная инфекция с другим патогеном, добавил Расим Ходжибеков.
Говорите тише
Ученые по всему миру пытаются выяснить, существуют ли биологические факторы, которые позволяют передавать вирус активнее, указано в статье в журнале Nature. Например, некоторые люди говорят громче и выдыхают больше воздуха.
— Они естественным образом выделяют больше аэрозолей — крошечных вирусных частиц, которые перемещаются по воздуху, — пишет физик, изучающий образование и динамику аэрозолей в Университете Федеральных вооруженных сил в Мюнхене Кристиан Келер. — Кроме того, дети и женщины, как правило, выделяют меньше аэрозоля, чем мужчины, из-за меньшего объема легких.
Поведение человека с гораздо большей вероятностью повлияет на риск передачи вируса, чем количество выделяемого аэрозоля, считает ученый. Например, пение и крик увеличивают сумму факторов, ведущих к суперраспространению, указал он.
Понимание источника образования респираторных капель, а также контроль за ним посредством стабилизации слизистой оболочки дыхательных путей может привести к эффективным подходам к снижению инфекции и передачи COVID-19, полагают ученые из Массачусетса. Пока делать однозначные выводы рано, и исследования в этом направлении необходимо продолжать, уверены специалисты.