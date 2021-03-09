В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка

В Кирове было возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности после того, как кондуктор высадил школьницу из автобуса в мороз. Об этом сообщила прокуратура Кировской области 9 марта.

«Прокуратурой Кировской области признано законным возбуждение органами дознания уголовного дела по ст. 125 УК РФ по факту оставления несовершеннолетней в опасности», — указано в сообщении.

Также прокуратура проводит проверку, чтобы оценить действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

1 марта сообщалось, что кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Инцидент произошел в вечернее время 25 февраля.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что школьницу высадили из автобуса в позднее время суток, когда она возвращалась с занятий по акробатике. Из-за мороза у девочки разрядился мобильный телефон.

16 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находящихся без сопровождения взрослых.

Инициатива была внесена правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.