Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Общество
В Совфеде предложили включить службу по призыву в пенсионный стаж
Мир
В Кремле подтвердили готовность Путина к диалогу с Байденом
Общество
Правительство выделило 100 млрд рублей на развитие дорог
Туризм
Руководство «Аэрофлота» опробует сдачу ручной клади в багаж
Общество
Названа возможная причина смерти экс-участницы группы Little Big
Туризм
Глава «Победы» анонсировал снижение цен на авиабилеты
Мир
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19
Общество
Продавцы AliExpress получили возможность не платить за доставку

В Кирове школьницу без билета высадили из автобуса в мороз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Об инциденте сообщила прокуратура региона 1 марта.

На данный момент проводится проверка информации о нарушении прав ребенка.

«Довезти до дома»: подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта

«Инцидент произошел в вечернее время 25 февраля. Кондуктор рейсового автобуса 33-го маршрута из-за невозможности оплаты проезда высадил ребенка из автобуса. В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что школьницу высадили из автобуса в позднее время суток, когда она возвращалась с акробатики. Из-за мороза у девочки разрядился мобильный телефон.

16 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находящихся без сопровождения взрослых.

Инициатива была внесена правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021