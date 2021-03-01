В Кирове школьницу без билета высадили из автобуса в мороз

Кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Об инциденте сообщила прокуратура региона 1 марта.

На данный момент проводится проверка информации о нарушении прав ребенка.

«Инцидент произошел в вечернее время 25 февраля. Кондуктор рейсового автобуса 33-го маршрута из-за невозможности оплаты проезда высадил ребенка из автобуса. В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что школьницу высадили из автобуса в позднее время суток, когда она возвращалась с акробатики. Из-за мороза у девочки разрядился мобильный телефон.

16 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находящихся без сопровождения взрослых.

Инициатива была внесена правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.