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«Довезти до дома»: подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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«Довезти до дома»: подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта
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2021-02-11 18:18:45
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Госдума приняла законопроект, согласно которому водителям и кондукторам запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. Данная мера распространяется только на несовершеннолетних, которые едут без сопровождения родителей. В Госдуме и Минтрансе нововведение связали с участившимися случаями высадки подростков во время морозов, что создает риск для их жизни и здоровья. Как будет соблюдаться закон — разбирались «Известия».

Высаживать запрещено

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Госдума приняла во втором (основном) чтении законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, которые едут без родителей. Изменения планируется внести в ст. 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к проекту, разработанному Министерством транспорта РФ.

Отмечается, что данная норма не будет действовать в случае, если вместе с подростком едет взрослый сопровождающий. При отказе от оплаты проезда им придется вместе выйти на ближайшей остановке.

Довезти до дома
окно транспорт
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Благодаря законопроекту в транспортный устав вносятся и другие изменения: в частности, региональные власти наделяются правом самостоятельно утверждать порядок контроля за оплатой проезда, перевозки багажа и ручной клади. Контролеры смогут требовать от пассажиров документы — если, к примеру, у них появятся сомнения при определении возраста.

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— Сегодня порядок регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики, — пояснил один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

По мнению парламентария, нововведения дадут возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширят полномочия местных органов власти.

Ради безопасности детей

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие поправок связано с участившимися случаями, когда в разных регионах России подростков высаживали из автобусов зимой и они могли замерзнуть или погибнуть.

— Детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии, — отметил он.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский рассказал «Известиям», что в 12 регионах страны (Вологодская, Калужская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тюменская области, Республика Тыва, Чеченская Республика, Забайкальский край, Чукотский АО, Новосибирск и Санкт-Петербург) уже утвердили документы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Однако в целом подобные инциденты всё еще возникают.

Довезти до дома
дети остановка
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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— Мы неоднократно обращали внимание на необходимость законодательного определения на федеральном уровне допустимых мер воздействия в отношении детей, не оплативших проезд. К сожалению, в отсутствие нормативно-правовой базы в ряде регионов происходили инциденты, когда детей высаживали на мороз — а это можно трактовать как оставление в опасности, — сказал Афонский, пояснив, что запрет будет действовать как для муниципальных, так и для частных перевозчиков, осуществляющих городское, пригородное и междугородное сообщение.

В свою очередь, Владимир Синяговский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что поправки носят «не только правоприменительный, но и морально-этический характер», потому в будущем их следовало бы распространить также на пенсионеров и беременных женщин. Принятые меры, по его мнению, помогут обезопасить детей от возможных несчастных случаев и проблем со здоровьем.

— Лица, позволившие себе высадить ребенка, не достигшего 16 лет, будут привлекаться к административной ответственности. Как правило, это штраф, — подытожил депутат.

Первый шаг

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что законопроект только первый шаг на пути к тому, чтобы запретить перевозчикам высаживать детей из транспорта. Дальше должны работать регионы, которым предстоит принять соответствующие нормативные акты и установить порядок составления протоколов в отношении нарушителей.

— Проект определяет порядок работы и передает полномочия на региональный уровень. До тех пор, пока в каждом субъекте не будет закреплена административная ответственность за высадку детей с четко фиксированной суммой штрафа, запрет работать не будет, — сказал Зотов «Известиям».

До последнего времени перевозчиков могли привлекать только к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Но такая мера применялась только в крайних случаях — например, когда детей высаживали из транспорта в темное время суток, за городом или в сильные морозы.

Довезти до дома
Довезти до дома
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Так, например, произошло в Екатеринбурге, когда кондуктор маршрутки заставила девятилетнюю девочку выйти на улицу в 30-градусный мороз. Школьнице, потерявшей проездной, пришлось целый час идти домой пешком. А в Москве водитель высадил третьеклассницу, ехавшую в Мытищи, из-за того, что у нее не хватало 40 рублей на проезд. Без денег и телефона девочка пошла к железнодорожной станции Лосиноостровская, где ее несколько часов спустя заметил охранник. К этому моменту мама ребенка уже обратилась в полицию и заявила об исчезновении дочери.

— Данную трактовку сложно применять, когда подобное происходит днем и в теплое время года. В таких случаях идет речь об административной ответственности, которая может быть установлена на уровне регионов, — сказал собеседник «Известий».

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По словам эксперта, в последнее время одним из самых обсуждаемых вопросов стало, означают ли поправки, что проезд для подростков будет бесплатным. Законопроект не отвечает на него в полной мере — должен быть разработан механизм, как поступать кондуктору или водителю в случае, если ребенок не может приобрести билет.

— Для того чтобы безбилетные проезды не стали нормой, можно применить опыт Санкт-Петербурга. Там детей довозят до конечной остановки и передают сотрудникам полиции либо родителям, а затем составляют в отношении последних протокол. Так и сами подростки не будут заинтересованы в обмане перевозчиков, думая, что их всё равно не высадят. Нужно формировать правильное поведение в обществе — проезд должен быть оплачен, — подытожил Зотов.

Родительская ответственность

Согласие с экспертом выразила адвокат Юлия Кузнецова, по мнению которой главным рычагом для соблюдения закона о запрете высадки детей станет наступление ответственности в отношении водителей и кондукторов.

— Думаю, на первый раз достаточно применить санкцию в виде административного штрафа, например, от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, чтобы в следующий раз виновные лица задумались о последствиях. При повторном нарушении можно предусмотреть приостановление деятельности и лишение права управления к водителям на срок до 30 суток, — отметила Кузнецова в беседе с «Известиями».

Довезти до дома
автобус остановка
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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По словам юриста, сейчас в российском законодательстве предусмотрена административная ответственность за безбилетный проезд пассажира (ст. 11.18 КоАП), однако привлекать по данной статье можно только граждан, достигших 16-летнего возраста. В противном случае, пояснила адвокат, ответственность могут понести родители.

— Может быть поставлен вопрос о привлечении их за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). При этом должно быть доказано, что именно родители виновны в совершении ребенком правонарушения: не дали ему денег на проезд, не обеспечили проездным билетом и т.д. Если окажется, что ребенок забыл или потерял проездной билет или деньги, вины взрослых здесь нет, — сказала собеседница «Известий».

В случае если родителей ребенка всё же привлекут к административной ответственности, им придется выплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей, пояснила она.

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