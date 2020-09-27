«Случай вопиющий»: ребенок потерялся из-за высадившего его кондуктора

В Южно-Сахалинске кондуктор высадила из автобуса ученика младших классов, который уснул и случайно проехал свою остановку. Уже на конечной остановке женщина, сославшись на инструкцию (автобус должен идти на разворот без пассажиров), заставила школьника выйти из автобуса. За тем, зашел ли ребенок обратно, никто из взрослых не проследил. В итоге мальчик потерялся — ребенка удалось найти только спустя несколько часов. Этот случай заставил вспомнить о проблеме последних лет — детей периодически высаживают из общественного транспорта. О том, что грозит за высадку ребенка сейчас, куда жаловаться и как предлагается решить проблему, — в материале «Известий».

Шел пять километров под дождем

Нетрудно представить, каково было родителям мальчика, когда ребенок вовремя не вернулся домой. Кинулись звонить — абонент недоступен. Телефон школьника к этому времени разрядился…

« Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности , — комментировала ситуацию в Южно-Сахалинске вице-мэр города Елена Федорова, пообещав, что работницу автотранспортного предприятия обязательно накажут. — Да, каждый в своей работе придерживается инструкций. Но есть же такие понятия, как сострадание, внимание к детям ».

В Челябинске тем временем водитель маршрутки высадил пятиклассницу на остановке вдали от магазинов и кафе — ребенку не хватило на проезд 1 рубля!

Недавно в Перми подростку пришлось пройти 5 км под дождем из-за того, что он просрочил поездку на 4 минуты.

Случай вопиющий Фото: Depositphotos

«Согласно правилам, пересадку можно осуществить в течение 40 минут. Но автобус пришел через 30 минут, и кондуктор не сразу подошел, в итоге поездка оказалась просроченной на 4 минуты», — жаловалась на своей страничке в соцсети депутат краевого законодательного собрания и мама мальчика Татьяна Шестакова. На покупку полного билета мальчику не хватило 6 рублей: «На карте были деньги, но сын проголодался и решил купить шоколад, рассчитывая, что с автобусом всё будет вовремя».

Осенью прошлого года в Брянске кондуктор высадила 12-летнюю девочку, у которой закончились средства на транспортной карте. Школьница прошла пешком около 3 км .

Подобные ситуации происходят периодически на протяжении последних лет четырех. Дети есть дети: бывает, что и деньги теряют, забывают транспортные карты. Причиной для высадки становятся просроченные справки, заблокированные транспортные карты. Весной детский омбудсмен возмутилась ситуацией, когда ребенка высадили из транспорта, потому что он хотел заплатить за проезд наличными. Деньги у ребенка не взяли — боялись заразиться коронавирусом через купюры .

Особый резонанс вызывали случаи, когда детей выгоняли зимой. В конце прошлого года в Новосибирске 10-летнюю девочку выгнали из автобуса из-за того, что у нее… не было справки школьника! При этом карта школьника, по которой дети оплачивают проезд, у девочки была. Но кондуктор решила, что этого мало, и выставила ребенка из салона.

« По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре в темное время суток. Выгоняли хотя бы там, где есть люди », — негодовала мама девочки.

Плачущую девочку заметил водитель другого автобуса и довез до нужной ей остановки бесплатно. В 2017 году в том же Новосибирске у шестиклассницы не сработала транспортная карта и девочку спровадили на 30-градусный мороз.

«Тревожные кнопки» против «зайцев»

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный Минтрансом. Речь идет о поправках в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» . В частности, предлагается запретить принудительно высаживать безбилетного ребенка до 16 лет, если он едет без сопровождения совершеннолетнего. И хотя законопроект одобрили в первом чтении, есть вопросы и рекомендации, которые, вероятно, нужно будет разрешить ко второму чтению. Так, депутат Наталья Кувшинова считает, что нужен «регламент с четкими правилами » — как действовать тем же контролерам при выявлении ребенка-безбилетника. А член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков отметил, что в таком виде закон породит «группы асоциальных подростков, которые ездят бесплатно ».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Известиями» отмечает, что ответственность за безбилетный проезд все равно должна быть.

«Ключевая задача — чтобы школьников не высаживали из автобуса вне зависимости от того, не хватает ли им 1–2 рублей на билет или они вообще забыли карточку дома , — говорит «Известиям» Илья Зотов. — Каким-то образом эта система должна работать, чтобы родители получали информацию, что их дети ездят «зайцем». Как это было сделано в Питере: сотрудники автобусного предприятия сообщают сотрудникам полиции, а сотрудники полиции передают детей родителям и составляют административный протокол за безбилетный проезд на родителя. Здесь в любом случае какая-то административная ответственность должна быть».

Случай вопиющий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Илья Зотов отмечает, что федеральный закон должен установить базовый параметр — запрет на высадку, а все остальные нюансы (как следует поступать контролеру, кондуктору, водителю) должны быть установлены во внутренних регламентах транспортных компаний .

«Нам кажется, что ограничения до 16 лет достаточно. В любом случае нужно смотреть по ситуации. Высадить человека из междугороднего автобуса за пределами населенного пункта в темное время суток опасно не только для детей, но и даже для взрослого человека. Потому что если мы говорим о Сибири, то там лес, могут встретиться животные, да и просто можно замерзнуть в зимнее время», — замечает эксперт.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с «Известиями» рассказывает о совместном проекте с Росгвардией по оборудованию общественного транспорта «тревожной кнопкой» через систему ЭРА-ГЛОНАСС .

« Когда эта система будет подключена по всей России, по сигналу к каждому автобусу в течение трех минут будет приезжать машина Росгвардии. Если кто-то грубит контролеру или угрожает водителю, нажимается «тревожная кнопка» — приезжают сотрудники и забирают хулигана. Сейчас эта система работает в Севастополе, немного автобусов подключено в Питере и в Волгограде, — рассказывает депутат Госдумы. — Т о же самое с детьми. Появился безбилетник — нажали кнопку, вызвали наряд, а дальше пусть они выясняют личность и ищут родителей. Но высаживать школьника на улицу, в темный переулок да еще и в минус 20 — это угроза жизни ребенка ».

Не дожидаясь команды

Ну а пока федеральный законопроект не прошел все стадии одобрения, больше 10 регионов сами решили бороться с подобными ситуациями. Так, запрет на высадку детей без билета при определенных условиях появился в этом году в Нижегородской области — как раз после очередного происшествия, когда в январе 15-летняя девочка попыталась заплатить за проезд мелкими монетами, но кондуктор деньги не приняла и выгнала из салона на мороз.

Теперь ребенка младше 16 лет нельзя высадить из общественного транспорта, если температура на улице ниже минус 20 градусов, в ночное время суток (в период между 22:00 и 6:00), а также вне остановочных пунктов и за пределами населенных пунктов. Как пояснял тогда журналистам председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального парламента Владимир Солдатенков, изменения не окончательные: «Будем пристально следить за тем, как реализуется закон на практике, и при необходимости готовы вносить необходимые поправки».

На подмосковном АО «Мострансавто» ввели запрет на высадку детей без сопровождения взрослого внутренним решением еще в 2017 году. Как отмечают на предприятии, вместе с «Административно-пассажирской инспекцией» Московской области они регулярно проводят мониторинг безбилетных пассажиров в автобусах.

Случай вопиющий Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

«Количество несовершеннолетних «зайцев» стремится к нулевой отметке, — говорит «Известиям» гендиректор предприятия Владислав Мурашов. — Резких скачков не наблюдалось: количество детей, не оплачивающих проезд, за три года не увеличилось ».

По его словам, ущерб, понесенный перевозчиком, минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью, а иногда и жизни ребенка . Впрочем, Владислав Мурашов напоминает: родителям нужно контролировать баланс ученических карт и заботиться о документах, подтверждающих возможность льготного проезда и возраст ребенка. Сейчас по ученической карте «Стрелка» школьники и студенты Подмосковья оплачивают первые 35 поездок со скидкой 50%, а с 36-й трансакции скидка составляет 99%.

Кондукторов в автобусах нет, но водители тоже проходят инструктаж.

— Мы проводим инструктажи о запрете высаживать детей из автобусов, водители под роспись ознакомлены с данной информацией. Если ребенок не может оплатить проезд, его везут до нужной остановки, а если на линии в это время работают контролирующие органы, сотрудник предупреждает ревизора о том, что в салоне находится ребенок без билета , — поясняет Владислав Мурашов. Обычно водитель внешне определяет возраст, но при необходимости может попросить подтверждающий документ.

А может, бесплатно?

Как замечает ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов, даже у контролера нет права высаживать пассажира. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» не определяет полномочий контролера, а в правилах перевозки пассажиров (утверждены постановлением правительства РФ от 14.02.2009 № 112) нет упоминания о том, что контролер может высадить безбилетника.

« Фактически имеет место пробел в регулировании, который следует истолковывать как отсутствие у контролера права высаживать пассажира », — отмечает эксперт.

За оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) может грозить штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы или заключение на срок до года. Были случаи, когда высадка ребенка из транспорта квалифицировалась как «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей » (ст. 238 УК РФ). По этой статье возможен и штраф в 300 тыс. рублей, и лишение свободы на срок до двух лет (если не был нанесен тяжкий вред здоровью).

Случай вопиющий Фото: Depositphotos

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, бездумное следование инструкциям и простая глупость обуславливают жесткие, а порой и жестокие действия контролеров в отношении несовершеннолетних граждан, по каким-либо причинам не оплативших проезд.

«Конечно, при определенных условиях (вечернее и ночное время, отрицательные температуры воздуха, отсутствие освещения и городской инфраструктуры) действия контролеров, ссадивших детей с транспорта, могут быть квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за оставление в опасности, — говорит «Известиям» юрист. — Думаю, что настало время четко прописать в должностных инструкциях контролеров, в каких случаях несовершеннолетних категорически запрещено высаживать из любого вида транспорта. Но правильнее было бы пойти еще дальше и сделать проезд для несовершеннолетних граждан нашей страны в общественном транспорте бесплатным . Это будет гуманное и социально ориентированное решение».

По словам Александра Васильева, регионы сами могут принимать решение о вводе бесплатного проезда.

« Если регион побогаче, он может заплатить за детей, у региона победнее такой возможности не предвидится. Или думать об альтернативах — сделать, например, платные парковки в центре города или там, где находится администрация области или города, бизнес-кварталы», — говорит Александр Васильев. Средства с такой платной парковки можно, например, направить на развитие общественного транспорта (сделать комфортные остановки, подходы к ним, обновить подвижной состав), обеспечить бесплатный проезд для подростков.