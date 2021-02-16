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Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов

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Депутаты Госдуму приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находившихся без сопровождения взрослых. Решение было принято на заседании во вторник, 16 февраля.

Инициатива была внесена правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

«Довезти до дома»: подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Действующая редакция устава формально допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых.

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, законом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте.

Так, регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении 9 февраля.

27 декабря сообщалось, что в Новосибирске кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.

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